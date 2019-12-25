За минувшие сутки ещё 184 петербуржца заболели COVID-19

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что за минувшие 24 часа ещё 184 петербуржца заболели COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Согласно последним данным, в России за сутки коронавирусом заболели 4 711 человек в 85 регионах. Первые три строчки по количеству зараженных занимают Москва (637), Санкт-Петербург (184) и Московская область (148).
Меньше всего заболело в Чукотском АО — 1 человек.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались еще 17 человек.
Фото:Piter.TV
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