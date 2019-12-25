За минувшие сутки ещё 184 петербуржца заболели COVID-19

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 711 в 85 регионах.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что за минувшие 24 часа ещё 184 петербуржца заболели COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно последним данным, в России за сутки коронавирусом заболели 4 711 человек в 85 регионах. Первые три строчки по количеству зараженных занимают Москва (637), Санкт-Петербург (184) и Московская область (148).

Меньше всего заболело в Чукотском АО — 1 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались еще 17 человек.

Фото:Piter.TV