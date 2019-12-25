В Петербурге от коронавируса скончались еще 17 человек

В Ленобласти выявлено 5 новых жертв COVID-19.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 121 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего умерших за указанный период зафиксировано в Петербурге (17), Москве (12), Красноярском крае (8), Ростовской области (6), Кемеровской и Ленинградской областях (по 5). С начала пандемии жертвами коронавируса в России стали 16 804 человек.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 21 тысячи человек.

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