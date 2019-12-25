За минувшие сутки 124 петербуржца госпитализировали в больницы города

В реанимации находятся 243 пациента, а к ИВЛ подключены 45 петербуржцев.

За минувший вторник 124 горожанина госпитализировали в больницы Петербурга с ковидом и пневмониями. Об этом сообщили в оперштабе.

Вчера стационары покинул 121 пациент. Остаются на лечении в них 1 630 человек. В реанимации находятся 243 пациента, а к ИВЛ подключены 45 петербуржцев.

Амбулаторно от ковида лечатся 10 077 человек. Бесплатные лекарства на дом получают 9824 петербуржца. На карантине сидят 267 человек. В Петербурге сегодня пациентов с ковидом принимают восемь городских и один федеральный стационары. В них развернуто 1 859 коек.

Ранее мы сообщали, что Покровская больница перестала принимать пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.tv

