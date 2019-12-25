Больше всего пользователи общались 3 и 8 мая.

За майские праздники мобильный трафик на трассе М-11 вырос на 20% в сравнении с "обычным" днём. Об этом 14 мая Piter.tv рассказали в пресс-службе оператора связи "Мегафон", который поделился результатами исследования. Так аналитики оператора изучилии обезличенный трафик в сети пользователей.

В обе стороны скоростной трассы М-11 "Нева" между Москвой и Петербургом в обе стороны трассы проехали 700 тыс. абонентов оператора. На пользователей из двух столиц пришлось 67% трафика, причем жителей Северной столицы среди них на 15% меньше. Абоненты-автомобилисты из других регионов – это Нижний Новгород, Тверь, Великий Новгород, Самара и Мурманск.

Согласно результатам исследования, во время своей поездки абоненты больше использовали мобильный интернет, чем голосовую связь. За период с 1 по 10 мая пользователи "выкачали" более 500 Тб трафика – это равно просмотру 250 тысяч фильмов онлайн в формате FullHD.

В рамках вызовов "голосом "пользователи наговорили 9 млн минут. Аналитики подсчитали, что за это время получится проехать из Москвы в Петербург и обратно 12 тысяч раз. Больше всего пользователи общались 3 и 8 мая. Сеть больше всего получала нагрузку в период 21-22 часов вечера.

На протяженности дороги оператор связи поставил почти 100 базовых станций – скорость доступа в интернет варьируется от 20 до 90 Мбит/с.

Фото: Pixabay