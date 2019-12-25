За лето в Петербурге утонули более 20 человек

Это меньше, чем в прошлый навигационный сезон.

В Петербурге по сравнению с прошлым сезоном навигации увеличилось количество происшествий на воде. При этом количество утонувших уменьшилось. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга Юрий Данчук.

С момента начала сезона навигации было проведено 716 патрулирований, во время которых было найдено 534 нарушения. С апреля на акваториях зафиксировали 188 происшествий, в 2019 году их было 183.

Утонули в это году 22 человек, в прошлом – 33. Также в 2020 году удалось спасти 20 человек.

Фото: Piter.tv