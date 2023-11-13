За кражу аккордеона у 90-летнего пенсионера из Мытищ полицией Подмосковья задержан житель Астрахани

Продавец постельного белья похитил у покупателя музыкальный инструмент.

На территории Московской области российские правоохранительные органы в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали по месту пребывания в деревне Пирогово 35-летнего жителя Астрахани. Мужчина подозревается в краже аккордеона у местного пенсионера. Известно, что злоумышленник на улице подошёл к 90-летнему прохожему и предложил купить у него два комплекта постельного белья по заниженной стоимости. Для того, чтобы покупатель смог лучше рассмотреть товар, правонарушитель предложил мужчине зайти в помещение. В квартире клиент согласился приобрести один комплект за пять тысяч рублей. В результате ему пришлось отойти в комнату за денежными средствами. В этот момент похититель заметил в коридоре музыкальный инструмент. Накрыв его оставшимся при нём бельём, он украл аккордеон стоимостью 60 тысяч рублей.

По месту временного проживания подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли украденную гармонь. В ближайшее время имущество будет возвращено законному владельцу. По факту криминального инцидента ведется уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фигурант расследования находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Два москвича подозреваются в сбыте фальшивок, 13 поддельных пятитысячных купюр.

Фото и видео: МВД медиа