Два москвича подозреваются в сбыте фальшивок, 13 поддельных пятитысячных купюр

Мужчины приобрели поддельные банкноты у неизвестного продавца.

Российские правоохранительные органы совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по Москве задержали двух жителей столицы 29 и 30 лет. Мужчины подозреваются в сбыте поддельных денежных купюр. В МВД считают, что фигуранты расследования купили у неизвестного продавца ненастоящие банкноты с номиналом в пять тысяч рублей. Они расплачивались ими в такси, незаконно получая настоящие деньги в качестве сдачи. Во время обысков в жилых у помещениях задержанных обнаружены и изъяты 13 поддельных пятитысячных билетов Банка России, мобильные устройства. В гаджетах находились сведения, подтверждающие противоправную деятельность.

Изъятые купюры по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и являются поддельными. пресс-служба МВД РФ

На текущий момент следствием установлено, что от действий фальшивомонетчиков пострадало свыше шести граждан, общий материальный ущерб устанавливается. По факту криминальных инцидентов возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ. Задержанные мужчины находятся под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа