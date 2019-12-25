За капремонт петербуржцы задолжали 5,8 млрд рублей

По данным жилищного комитета, долги по взносам растут с середины 2021 года.

Петербуржцы задолжали за капитальный ремонт 5,8 млрд рублей. В мае сумма долга превышала 6 млрд рублей. Об этом 6 октября рассказали в пресс-службе жилищного комитета.

Чтобы улучшить собираемость взносов Фонд капитального ремонта разослал 800 тыс. долговых квитанций. Вся сумма долга включена в поле "к оплате". Благодаря этому петербуржцы могут проверять размер своей задолженности на сайте фонда.

По данным жилищного комитета, долги по взносам растут с середины 2021 года. За прошлый год удалось собрать более 14 млрд рублей, что составило 88,1% от всей суммы задолженностей. По итогам августа 2022 года Фонд капитального ремонта отчитался о рекордной собираемости взносов в 136%.

Фото: Piter.tv

