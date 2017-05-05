За капканы в Павловском парке браконьеры могут сесть на 8 лет

От живодёрских ловушек уже пострадали две домашние собаки.

Юристы прокомментировали "Piter. TV" ситуацию с капканами в Павловском парке. Живодерам, установившим опасные ловушки в ГМЗ "Павловск", грозит серьезный срок – лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные браконьеры установили в Павловском парке капканы. От живодёрских ловушек пострадали две домашние собаки. Вдобавок, "железная пасть" могла травмировать и людей: в Павловском парке часто гуляют родители с детьми. Руководство музея-заповедника разместило на официальном сайте обращение, предупредив об опасности. Браконьеров пока не поймали. Злоумышленники скрываются от правоохранительных органов. Надо отметить, правильно делают. В случае поимки живодерам грозит серьезное наказание.

Фото: ГМЗ "Павловск"

Как прокомментировала ситуацию юрист Ольга Балихова, в России есть несколько международных соглашений о гуманном отлове диких животных. Соответствующие документы подписали Европа, Канада и Россия. В стране запрещено использование капканов в общественных местах.

В соответствии с законом "Об охоте" размещение капканов разрешено только в охотничьих угодьях.

Павловский парк – это особое место, государственный музей - заповедник. Живодеров также могут привлечь к ответственности за охоту на особо охраняемой природной территории. Такой проступок наказывается арестом на срок до 6 месяцев.

Фото: ГМЗ "Павловск"

Но в Павловске не водятся дикие звери. Работники музея-заповедника предполагали, что браконьеры ведут охоту на лис. Однако эта версия маловероятна. В первую очередь, от капканов пострадают домашние животные и люди. Особую опасность "железная пасть" представляет для детей. У них толщина костей значительно меньше, чем у взрослых. Если в капкан попадет нога или рука ребенка, кость сломается, и малышу предстоит долгое лечение. Как только в Павловске случится подобный инцидент, живодеров привлекут к более серьезной ответственности.

Это преступление расценивается как покушение на причинение тяжкого вреда здоровью или вреда средней степени тяжести. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 8 лет.

Балихова Ольга, юрист Юридического центра "АлексО".

Фото: Pixabay.