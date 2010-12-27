Юриста "при деньгах" Альберта Бахлина поймали в Карелии за жестокое избиение главного врача УФСИНа

Петербуржца Альберта Бахлина обвиняют в избиении железными прутьями сотрудника УФСИНа.

Представители Следственного комитета по Петербургу задержали злоумышленника, который в ноябре 2017 года до полусмерти избил главного медика УФСИНа. Фигурант данного расследования пойман в Карелии.

В покушении на убийство обвиняется 30-летний Альберт Бахлин. Его взяли под стражу в ночь на первое марта. В местном отделении полиции подозреваемый провел двое суток. Известно, что напавший на военного специалиста-медика был не один. Он избивал жертву железными прутьями вместе с неустановленным знакомым. Оба подошли к врачу со спины.

Напомним, что пострадавшего врача покалечили около парадной дома по улице Дыбенко, в котором он живет. В критическом состоянии потерпевшего обнаружили прохожие.Они вызвали скорую помощь. Благодаря вниманию экстренной госпитализации, мужчине удалось выжить. Некоторое время 41-летний начальник санитарной части ведомства ФСИН был в реанимационном отделении Александровской больницы. У пациента были диагностированы переломы костей и тяжелые травмы головы.

Преступник, очевидно, пошел по стопам отца. Десять лет назад его родственник, отстаивая убеждения сына убил петербуржца. Однако, родитель не использовал посторонние предметы. Он руками избил жертву до потери пульса. К тому же, в 90-е годы он привлекался за хранение оружия. Теперь его “кровиночка” тоже отправится отбывать тюремный срок.

Альберт Бахлин не нуждается в деньгах. Он закончил юридический университет и владеет автомобилем “Тойота Ленд Крузер”. Причина его агрессии к пострадавшему - неизвестна. Своего подельника мужчина не выдает.

