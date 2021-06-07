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За июль петербуржцы взяли кредитов на 11 млрд рублей
Сегодня, 9:25
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За июль петербуржцы взяли кредитов на 11 млрд рублей

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Кроме того, стало известно и об объемах выданной ипотеки.

За июль жители Петербурга взяли в кредитов на более чем 11 млрд рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу "Сбербанка". Сумма больше в два раза, чем в июле прошлого года. 

Кроме того, стало известно и об объемах выданной ипотеки – более 24 млрд рублей, что на 15% больше, чем месяцем ранее. 

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, тенденция связана со сменой модели поведения населения – люди перестают сберегать свободные средства и хотят больше тратить. Специалист отметил и влияние инфляции. 

В таких условиях многим гражданам для сохранения более или менее приемлемого уровня жизни приходится прибегать к займам. Что же касается ипотечного сегмента, то здесь большое значение по-прежнему имеют льготные госпрограммы.

Игорь Додонов, аналитик ФГ "Финам"

Ранее мы рассказывали о том, что за июнь пенсионеры из Петербурга взяли кредитов на 14 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: банковские кредиты, ипотека в ленобласти
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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