В мае россияне взяли кредитов на 1 трлн рублей

На займы наличными приходится 575,5 млрд рублей.

В мае россияне взяли кредитов на 1,14 трлн рублей. Основной объем займов пришелся на наличные и составил 575,5 млрд рублей. Об этом сообщает Frank RG.

Однако это число меньше на 12,6%, чем было в апреле. Сильнее всего сократилась выдача ипотек – на 21%. Эксперты предполагают, что в июне объемов выданных кредитов должен вырасти. При этом с начала года объем одобренных кредитов россиянам составил 5,3 трлн рублей.

Отметим, что в прошлом году задолженность россиян по кредитам достигла рекордных значений – 19,92 трлн рублей. Увеличение произошло на 13,4%.

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