В Петербурге задержаны страховые аферисты, инсценировавшие аварии на дорогах

Мошенников по страховкам проверят на серийные преступления на дорогах Петербурга.

В Петербурге возбудили уголовное дело за мошенничество по страховым выплатам. Как стало известно, по данному делу задержаны пятеро подозреваемых, которые инсценировали пять аварий ради денег.

Петербуржцы обвиняются в создании преступной схемы. Они оформляли на себя автомобили, полиса и банковские счета, затем сообщали о дорожной аварии, которую имитировали сами и получили компенсацию расходов. За одно из таких “ДТП” пострадавшим переведено более 500 тысяч рублей.

В настоящее время аферисты находятся под следствием. Двое арестованы, еще один участник группировки отпущен под подписку о невыезде. Следствие считает, что действия злоумышленников имели серийный характер.