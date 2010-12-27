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В Петербурге задержаны страховые аферисты, инсценировавшие аварии на дорогах
Сегодня, 10:27
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lesjasap
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В Петербурге задержаны страховые аферисты, инсценировавшие аварии на дорогах

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Мошенников по страховкам проверят на серийные преступления на дорогах Петербурга.

В Петербурге возбудили уголовное дело за мошенничество по страховым выплатам. Как стало известно, по данному делу задержаны пятеро подозреваемых, которые инсценировали пять аварий ради денег.
 
Петербуржцы обвиняются в создании преступной схемы. Они оформляли на себя автомобили, полиса и банковские счета, затем сообщали о дорожной аварии, которую имитировали сами и получили компенсацию расходов. За одно из таких “ДТП” пострадавшим переведено более 500 тысяч рублей. 
 
В настоящее время аферисты находятся под следствием. Двое арестованы, еще один участник группировки отпущен под подписку о невыезде. Следствие считает, что действия злоумышленников имели серийный характер.
Теги: авария , аферисты , дтп , инсценировка , страховые выплаты
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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