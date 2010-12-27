За хищение 300 миллионов бизнесмен получил 4 года условно

Выборгский суд вынес обвинительный приговор.

Сегодня, 15 марта, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по делу о хищении денежных средств при ремонте "дома со львами" на Вознесенском проспекте. Бизнесмен получил 4 года условно и штраф. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Фигурантом дела является бывший топ-менеджер ООО "Интарсия" Дмитрий Соколов. По данным следствия, при реконструкции здания по адресу Вознесенский проспект, 1/1 было совершено хищение денежных средств компании "Тристар Инвестмент Холдинг" на сумму более 320 млн. рублей. Ремонтные работы были выполнены не в полном объеме, а средства не были возвращены заказчику.

Суд признал Соколова виновным в совершении преступления, в соответствии со с. 33 и с. 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате, то есть хищении чужого имущества, в особо крупном размере).

Свою вину Соколов полостью признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил Соколову наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 100 тысяч рублей.