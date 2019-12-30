За год в Петербурге стало меньше желающих взять ипотеку

Однако выросли показатели госрегистрации права на недвижимость и кадастрового учета.

В Петербурге стало меньше желающих взять ипотеку: цифры на конец 2019 года показывают на 1,4% меньший показатель, чем в 2018 году. Об этом сообщил ресурс "Строительный Петербург".

Сообщается, что в ушедшем году ипотечный кредит в Северной столице взяли чуть больше 77 тысяч человек, а в 2018 году таких оказалось порядка 78 тысяч. Также в прошлом году в Петербурге приняли свыше 1 млн 200 заявлений, касающихся государственной регистрации права не недвижимость и кадастрового учета. В 2019 году этот показатель оказался выше, чем в предыдущем, на 30%.

Кроме того, в ушедшем году выросло количество договоров участия в долевом строительстве: 99 589 соглашений в 2019 году против 89 320 в 2018 году. Также петербуржцы стали чаще приватизировать недвижимое имущество, показатель вырос более чем на 37,3%, а число оформленных прав собственности по объектам жилого фонда увеличился на 3,7%.

Ранее мы рассказывали, что цены на жилье в Петербурге в 2019 году выросли на 10%.

Фото: Piter.TV