Компании Петербурга стали тратить меньше денег на закупку масок

Почти половина компаний в 2020 году тратила на одного сотрудника от 5 до 10 тыс. рублей.

Компании Петербурга стали значительно меньше тратить средств на закупку средств защиты от коронавируса. К ним относятся маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха. К такому выводу пришла служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В 2020 году 42% компания тратили в среднем для обеспечения защиты одного сотрудника от 5000 до 10000 рублей. Теперь доля таких компаний составляет 23%. 41% организаций тратит от 1000 до 5000. Напомним, что в начале пандемии был дефицит средств индивидуальной защиты, в связи с чем цены на маски были выше, чем сейчас.

Кроме того, исследователи подсчитали, какую сумму выплат получают сотрудники при больничном по заболеванию COVD-19. Если ранее 27% организаций выплачивали работникам до 50 тысяч рублей, то теперь их доля увеличилась до 42%. При этом немного повысилась доля тех, кто выплачивает от 100 тыс. до 200 тыс. и 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

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