За год 139 СНТ в Ленобласти заключили договоры на вывоз коммунальных отходов

22 садоводства получили предостережения от эконадзора как нарушители законодательства.

В пятницу, 7 января, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что в прошлом году 139 СНТ заключили соответствующие договоры на вывоз мусора.

Однако 22 садоводства получили предостережения от эконадзора как нарушители законодательства. Предполагается, что скоро СНТ тоже заключат договоры. Так, в отношении 39 СНТ возбудили 39 административных дела, по 35 делам уже вынесены постановления на штраф на общую сумму 3 750 000 рублей. Еще 162 садоводства не исполнили обязательства оборудовать контейнерную площадку и заключить договор на вывоз ТКО, в связи с чем районной прокуратурой в их отношении поданы иски. В данный момент дела пока рассматриваются.

Ранее отходы из СНТ часто незаконно вывозили в ближайший лес и овраг.

Фото: Piter.tv