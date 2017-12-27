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За футбольный клуб "Тосно" начинает играть черногорский защитник
Вчера, 22:37
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ProkVad
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За футбольный клуб "Тосно" начинает играть черногорский защитник

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ФК "Тосно" подписал контракт с черногорским защитником

В Инстаграм аккаунте ФК "Тосно" появилось сообщение о первом трансфере в новом году. Новичком стал Неманья Миюшкович из Черногории.

"В послужном списке Миюшковича выступления за молодежные команды белградского ОФК, московского "Динамо" и пермского "Амкара", черногорский "Рудар", боснийский "Сараево" и македонский "Вардар". Предыдущим клубом Миюшковича был казахстанский "Тараз", - сообщают источники  ФК "Тосно". 

Контракт с 25-летним черногорским защитником заключён на 2 года.

Фото: Инстаграм аккаунт ФК "Тосно"

 

Теги: спб , тосно , футбол , черногория
Категории: Лента новостей Новости СПб Футбол в России и Европе Спорт

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