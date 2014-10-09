В Петербурге и Ленобласти за 2 недели у 10 водителей выявили фальшивые права

Среди подозреваемых – водители от 20 до 52 лет.

В Петербурге и Ленинградской области за две недели ноября возбуждено более десяти уголовных дел на водителей с поддельными водительскими удостоверениями. Об этом сообщило Управление ГИБДД по Петербургу и 47 региону.

Среди подозреваемых – водители от 20 до 52 лет. Эксперты-криминалисты установили, что их водительские удостоверения являются фальшивыми. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 327 УК РФ. Водители отпущены под подписки о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения подложных документов.

Изготовитель поддельного удостоверения может быть ограничен в свободе на срок до трех лет, либо арестован на срок до шести месяцев или лишен свободы на срок до двух лет.

Покупатель поддельного водительского удостоверения может быть наказан штрафом в размере 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев. Также возможны обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев.

Фото: Piter.tv