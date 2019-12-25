Фанат ЦСКА получил условный срок за избиение болельщиков "Зенита"

Инцидент произошел 12 мая 2019.

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор одному из участников стычки в метро с фанатами "Зенита", которая произошла 12 мая 2019. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что в день матча "Зенит" — ЦСКА Кирилл Пинчук в нетрезвом состоянии спустился в метро, где нашел фанатов клуба ЦСКА. Они начали на станции метро "Василеостровская" оскорблять поклонников петербургского клуба, после чего развязали драку.

В результате четыре болельщика "Зенита" получили серьезные травмы.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Также мужчина должен выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Драка попала на видео.

Фото: Piter.TV