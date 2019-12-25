Профильные ведомства готовят законопроект в отношении неправильно установленных камер слежения за ПДД.

За дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на пресс-службу Минтранса. По сведениям от чиновников, над законопроектом работают также представители МВД, комитета по транспорту Госдумы. Авторы инициативы предлагают исключать вынесение штрафов водителям, чье правонарушение попали на запись незаконно установленной камеры слежения.

В КоАП будут включены нормы, которые позволят привлекать должностных лиц к ответственности за "спрятанные в кустах" камеры. Отдельные изменения будут внесены в законодательные акты, которые касаются повышения уровня безопасности на дорогах.

Напомним, что создана методика перераспределения мест установки камер видеонаблюдения. Чиновники определили, что расстояние между данными устройствами не может быть менее пяти километров на загородных трассах, а также не менее одного километра в городской черте. Рекомендовано использовать приборы, которые способны фиксировать сразу несколько нарушений одновременно. В Минтрансе советуют менять местоположение камер, если количество нарушений на конкретном участке снизилось более чем на 80 процентов.

В период карантина в Петербурге установлено 40 тысяч видеокамер.