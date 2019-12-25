Нарушителей режима самоизоляции будут искать по камерам видеобнаблюдения.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что в период карантина в Петербурге установлено 40 тысяч видеокамер. Об этом заместитель начальника ГУ МВД России Дмитрий Баранов рассказал в эфире программы "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что помимо камер из системы видеонаблюдения "Безопасный город", Петербург задействует системы видеонаблюдения ТСЖ, камеры коммерческих организаций и автодорожные системы. Таким образом в Северной столице будут выявлять нарушителей карантина.

Отмечается, что также для "розыска" петербуржцев будут использованы различные способы контроля местоположения по геопозиции и по мобильной связи.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали троих разносчиков коронавируса.

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