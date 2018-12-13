За что фанаты любят Тиму Белорусских

Piter.TV удалось пообщаться с молодыми фанатами музыканта и узнать, за что они любят творчество кумира.

Популярный белорусский певец Тима Белорусских посетил Санкт-Петербург со своим большим сольным концертом. Шоу прошло на площадке А2 в последний апрельский день. Молодой талант быстро набрал популярность у юных фанатов популярной музыки, поэтому в день концерта А2 был полностью забит школьниками разных возрастов, их родителями и взрослыми бородатыми дядями.

Как призналась продавщица мерча, на концерты артиста ходит больше девушек, чем парней. Данная картина наблюдается во всех городах, куда он приезжает. Основной чертой его аудитории она назвала активность, энергичность и жизнерадостность.

Я люблю Тиму Белорусских, потому что это мой любимый певец, и я очень хочу прочувствовать ту атмосферу, что творится у него на концертах. Я никогда не была на них. Я очень боюсь, что меня затолкают, и я ничего не увижу,

– призналась 12-летняя Катя.

Девочка рассказала, что песни Белорусских сочетают в себе грустные куплеты и позитивные зажигательные припевы, что делает его творчество интересным. Другая поклонница, 13-летняя Лена, в интервью призналась, что музыка артиста описывает ее жизнь, поэтому ей так сильно нравится его слушать.

Папа Дарьи, Даниил, признался, что привел свою дочь на концерт, потому что ей нравится музыка исполнителя, и он, как родитель, ничего не имеет против.

Я считаю, что для молодежи это большой прорыв. Аритмичные композиции без мата слушать достаточно интересно,

- Даниил, родитель

На вопрос о любимых композициях большинство фанатов назвали "Витаминку", "Не онлайн", "Поезда" и "Незабудка". Все эти композиции артист исполнил во время своего сета. В перерывах между треками Тима рассказал аудитории историю о возвращении в Петербург, после своего прошлого визита, когда у него абсолютно не было денег. Аудиторию в Северной Столице артист поблагодарил за простату и открытость, и признался, что ничего кроме себя он подарить им не может. Взамен фанатки пожелали ему удачи на творческом пути.

Дорогой Тима, я обожаю все твои песни. Каждое утро я перед концертом я репетировала, как буду танцевать под них и как петь. Ты великолепный исполнитель нашего времени, и мы очень благодарны, что у нас есть возможность попасть на твой концерт. Я желаю тебе процветания и всего самого наилучшего,

– Саша, фанатка