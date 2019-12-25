За 80 млн рублей отреставрируют Спасо-Преображенский собор

Заявки будут принимать до 8 августа, а итоги подведут 11 августа.

Стало известно, что в Петербурге отреставрируют интерьеры Спасо-Преображенского собора. Информацию об этом разместили в пятницу, 15 июля, на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 80,2 млн рублей. Заявки будут принимать до 8 августа, а итоги подведут 11 августа.

В 1730-х годах там, где находится Спасо-Преображенский собор, расположен внутренний двор гренадерской роты Преображенского полка, при поддержке которой императрица Елизавета Петровна в 1741 году занимает престол Российской империи. Спустя несколько дней после восшествия на престол в память об этих событиях новой императрицы решили построить собор во имя Преображения Господня. Местом для него был выбран двор Преображенского полка. В июне 1743 года храм был заложен. Примечательно, что он никогда не закрывался для богослужения.

Фото: citywalls

