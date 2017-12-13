В Петербург инвестировали около 3 трлн рублей за 6 лет

Полтавченко представил результаты развития Санкт-Петербурга премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В экономику Санкт-Петербурга за шесть лет было инвестировано 2,8 триллиона рублей. В настоящее время в городе на стадии реализации находится 2,5 экономических проектов.

15 февраля губернатор города Георгий Полтавченко сдал итоги развития Северной столицы премьер-министру Дмитрию Медведеву. Их встреча прошла в Сочи, в рамках Российского инвестиционного форума, об этом сообщает пресс-служба градоначальника.

Как сообщил Полтавченко, инвестиции в основной бюджет петербургских предприятий за 2016 год выросли на 31% и превысили 678 млрд рублей. Таким образом, рост составил 195 млрд рублей - это почти четверть от общего увеличения вложений по России.

Ранее мы сообщали о том, что Дрозденко встретился с главой компании "Фосарго", чтобы обсудить многомиллиардные сделки.