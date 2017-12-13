Дрозденко встретился с главой компании "Фосарго", чтобы обсудить многомиллиардные сделки

Губернатор Ленинградской области на полях Сочинского инвестиционного форума 2018 года встретился с главой компании "Фосагро" Андреем Гурьевым.

В Сочи на инвестиционном форуме 2018 состоялась встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с главой компании "Фосагро" Андреем Гурьевым. Как сообщает глава региона, переговоры прошли успешно. На встрече обсуждались потенциальные инвестиции в экономику Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Вероятно, "Фосагро" сможет воспользоваться налоговыми льготами по специальному инвестиционному контракту, которые предусматривают снижение ставки налога на прибыль до 5% на срок до 10 лет. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Кроме того, Дрозденко отметил, что многомиллиардные инвестиции по закону о специнвестконтрактах готовят "Газпром", "Еврохим" и ряд других компаний. Общий объем инвестиций по контрактам в скором времени имеет возможность превысить 80 млрд рублей.

Фото: сайт администрации Ленинградской области