В Сочи отдыхающий с 7-летним сыном упали на квадроцикле с обрыва

Отец мальчика погиб, ребенок в больнице.

В Сочи мужчина с сыном упали в обрыв, катаясь на квадроцикле.

Следственные органы СКР по Краснодарскому краю устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Сочи и травмирования малолетнего ребенка. Как уже удалось установить, 57-летний мужчина с семьей отдыхал в Лазаревском районе города Сочи. 9 октября с 7-летним сыном он отправился кататься на квадроцикле в лесной массив поселка Нижнее Уч-Дере.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением транспортного средства, и квадроцикл упал с обрыва в русло реки Хобза. От полученных травм мужчина скончался, ребенок с травмами различной тяжести в больнице. Состояние ребенка стабильное.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям мужчины, который передал квадроцикл приезжему. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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