После трагедии в Дагомысе мэр Сочи распорядился закрыть все мини зоопарки

Такое распоряжение выдано после того, как медведи задрали 11-летнего мальчика.

В Сочи закроют все мини зоопарки.

Издание "КоммерсантЪ" сообщает, что после трагедии в Дагомысе, где медведи задрали 11-летнего мальчика, мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил закрыть все мини зоопарки. Кроме того все базы отдыха, кемпинги и другие места размещения отдыхающих подвергнуться проверке. В первую очередь проверка пройдет в горах у озер и рек.

По словам Копайгородского в местах отдыха людей недопустимо содержание диких хищных животных.

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