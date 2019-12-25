  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После трагедии в Дагомысе мэр Сочи распорядился закрыть все мини зоопарки
Сегодня, 16:28
71
MShaffter

После трагедии в Дагомысе мэр Сочи распорядился закрыть все мини зоопарки

0 0

Такое распоряжение выдано после того, как медведи задрали 11-летнего мальчика.

В Сочи закроют все мини зоопарки.

Издание "КоммерсантЪ" сообщает, что после трагедии в Дагомысе, где медведи задрали 11-летнего мальчика, мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил закрыть все мини зоопарки. Кроме того все базы отдыха, кемпинги и другие места размещения отдыхающих подвергнуться проверке. В первую очередь проверка пройдет в горах у озер и рек. 

По словам Копайгородского в местах отдыха людей недопустимо содержание диких хищных животных. 

Ранее:В Вольске Саратовской области соседский алабай загрыз 3-летнего мальчика

Фото:pixabay

Теги: медведи загрызли, медведь напал, новости краснодарского края, новости сочи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии