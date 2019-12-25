После трагедии в Дагомысе мэр Сочи распорядился закрыть все мини зоопарки

В Сочи закроют все мини зоопарки.
Издание "КоммерсантЪ" сообщает, что после трагедии в Дагомысе, где медведи задрали 11-летнего мальчика, мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил закрыть все мини зоопарки. Кроме того все базы отдыха, кемпинги и другие места размещения отдыхающих подвергнуться проверке. В первую очередь проверка пройдет в горах у озер и рек.
По словам Копайгородского в местах отдыха людей недопустимо содержание диких хищных животных.
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Фото:pixabay
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