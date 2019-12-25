В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения двух диких медведей

Они содержались в незапертом вольере.

Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, на которого напали дикие медведи. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.

По имеющейся на данный момент информации, вечером 4 августа в поселке Дагомыс мальчик оказался рядом с вольером, в котором одна из фирм содержала двух диких медведей. Ребенок прошел через незапертую калитку, животные сразу напали на него. Мальчик скончался на месте от полученных травм, врачи только констратировали смерть.

Следком выясняет, имело ли право руководство коммерческой организации содержать медведей и насколько безопасными были условия.

На Байкале туристы на лодке застрелили плывущего медведя.

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