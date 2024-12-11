Петербург подвел итоги дорожной кампании за четыре года

Ремонт проводился комплексно: восстанавливались не только дороги, но и тротуары, пешеходные переходы, а также создавались элементы безбарьерной среды для маломобильных граждан.

За четыре года на обновление дорожной инфраструктуры Санкт-Петербурга было направлено 53 миллиарда рублей. Из них почти 5 миллиардов предоставил федеральный центр в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", а оставшиеся 48 миллиардов выделил городской бюджет. Эти средства позволили отремонтировать около 750 километров дорог, более 500 из которых обновлены в рамках нацпроекта, и завершить строительство трех крупных дорожных объектов. Об этом рассказали в Смольном.

Ремонт проводился комплексно: восстанавливались не только дороги, но и тротуары, пешеходные переходы, а также создавались элементы безбарьерной среды для маломобильных граждан. Губернатор города отметил, что программа стала важным шагом в создании безопасной и комфортной городской среды. Работа в этом направлении продолжится в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Особое внимание уделили строительству путепроводов на крупных магистралях. В 2024 году открыли рабочее движение на новых развязках Лагерного и Петрозаводского шоссе, а также на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе. Эти проекты, реализованные при поддержке федерального центра, улучшили транспортную доступность и уменьшили пробки.

Приоритетным направлением стала модернизация дорог, ведущих к социальным и медицинским учреждениям. Были отремонтированы улицы Коллонтай, Кржижановского и Лиговский проспект. Также обновлены дороги вблизи исторических и туристических объектов, такие как Петровская и Петроградская набережные, Гороховая улица.

В рамках нацпроекта применялся подход маршрутного ремонта, позволяющий оптимизировать объемы и сроки работ. Например, каскад набережных Невы и Большой Невки — от Ушаковской до Свердловской — ремонтировался без полного закрытия движения, что минимизировало неудобства для автомобилистов.

Сотрудничество Петербурга и Ленинградской области стало важным аспектом кампании. Оба региона синхронизировали работы на общих трассах, в том числе на Рябовском, Пулковском и Ропшинском шоссе, проспектах Энгельса и Маршала Жукова, улице Братьев Горкушенко. Также по многочисленным обращениям жителей был отремонтирован участок Гатчинского шоссе, который связывает Ленинградскую область с Северной столицей.

Ремонт проводился с применением современных технологий и отечественных материалов. На Литейном проспекте, например, использовали жидкую соединительную ленту на битумной основе для герметизации стыков. Это позволило снизить риск образования трещин и увеличить срок службы покрытия.

Фото: Смольный