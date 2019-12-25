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За 250 неоплаченных штрафов у петербуржца забрали машину
Сегодня, 21:54
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За 250 неоплаченных штрафов у петербуржца забрали машину

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Общий долг 32-летнего петербуржца вместе с исполнительским сбором превысил 470 тыс. рублей.

У петербуржца забрали автомобиль, который стоял на парковке в Невском районе. На счету должника числится более 250 административных штрафов. Об этом 20 сентября рассказали в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что владелец авто с 2020 года систематически игнорировал оплату штрафов ГИБДД. Общий долг 32-летнего петербуржца вместе с исполнительским сбором превысил 470 тыс. рублей.

Если в ближайшее время петербуржец не погасит долги, автомобиль будет реализован в счёт погашения имеющихся задолженностей.

Фото: Piter.tv
 

Теги: авто, долг, машина, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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