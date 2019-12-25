За 250 неоплаченных штрафов у петербуржца забрали машину

Общий долг 32-летнего петербуржца вместе с исполнительским сбором превысил 470 тыс. рублей.

У петербуржца забрали автомобиль, который стоял на парковке в Невском районе. На счету должника числится более 250 административных штрафов. Об этом 20 сентября рассказали в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что владелец авто с 2020 года систематически игнорировал оплату штрафов ГИБДД. Общий долг 32-летнего петербуржца вместе с исполнительским сбором превысил 470 тыс. рублей.

Если в ближайшее время петербуржец не погасит долги, автомобиль будет реализован в счёт погашения имеющихся задолженностей.

Фото: Piter.tv

