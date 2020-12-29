За 2020 год суды в Петербурге рассмотрели более 8 тысяч "ковидных" дел

Из них более 3,6 тысяч дел привели к наказанию нарушителей.

В понедельник, 11 января, объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что за прошедший 2020 год в Петербурге было рассмотрено более 7 тысяч дел "ковид-диссидентов". Совокупно, рассмотрение более 3,6 тысяч дел привело к наказанию нарушителей.

По статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") было рассмотрено 5 494 дела. 379 из них прекратили, 1 295 вернули составителям протоколов, а остальные 3 205 дел завершились назначением наказания. Больше всего нарушений было совершено в декабре, а именно 1 137. Большинство нарушителей, которые не носили маски в общественных местах, отделались предупреждениями.

По части 2 статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") рассмотрели 1 521 дело. 459 из них закончились назначением наказания, 341 дело было прекращено, 512 материалов вернули составителям протоколов.

Отмечается, что самым распространенным нарушением является неразмещение результата теста на КОВИД на портале Госуслуг после возвращению в Россию из другой страны.

Ранее мы писали, что доля положительных тестов на коронавирус в Петербурге выросла до 11%.

Фото: Piter.TV