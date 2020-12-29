За 2020 год у границ России обнаружили 4 тысячи разведывательных самолетов

Специалисты принимают участие в проверках дежурных сил с помощью контрольных целей.

В 2020 году у границ России обнаружили 4 тысячи разведывательных самолетов. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С помощью контрольных целей специалисты смогли обнаружить около 2,9 тысячи боевых и более 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов. В России ежедневно на дежурство выходят более шести тысяч военнослужащих.

Несмотря на ограничения во время пандемии коронавируса в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений.

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