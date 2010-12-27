ЗВО потратит 6 млрд рублей на квартиры для военных в Петербурге

Жилье получит более тысячи семей военных.

В Западном военном округе в первом полугодии 2019 года жилье получат более тысячи семей военных. На эти нужды было выделено 6,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Отметим, что средняя выплата на семью из трех человек составит около 5,4 млн рублей. Размер субсидии может увеличиваться в зависимости от выслуги лет и состава семьи.

В 2018 году субсидиями на жилье обеспечили 1655 семей.

По данным ЗВО, жилищную субсидию военные могут тратить на квартиру, состоящую максимум из четырех комнат, либо на дом с земельным участком. Помимо этого, можно вложиться в долевое строительство.