В музей Минобороны России передали более 20 единиц восстановленной бронетехники

Бронетехника была "участником" боевых действий и ликвидации ЧС.

Сегодня, 28 июня, начальник инженерных войск Западного военного округа передал в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России более 20 единиц восстановленной бронетехники. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Среди бронетехники ― прицепной минный заградитель ПМЗ-4, устройство для добычи воды УДВ-15, буровая установка БГМ-1 и так далее. Она была задействована в боевых действиях и при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Военнослужащие инженерно-саперного полка восстановили технику. Для музея предоставили образцы, которые в воинских частях заменили новейшими инженерными средствами.

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Фото: mil.ru