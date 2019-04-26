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В музей Минобороны России передали более 20 единиц восстановленной бронетехники
Сегодня, 21:48
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nadezhda_sib

В музей Минобороны России передали более 20 единиц восстановленной бронетехники

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Бронетехника была "участником" боевых действий и ликвидации ЧС.

Сегодня, 28 июня, начальник инженерных войск Западного военного округа передал в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России более 20 единиц восстановленной бронетехники. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Среди бронетехники ― прицепной минный заградитель ПМЗ-4, устройство для добычи воды УДВ-15, буровая установка БГМ-1 и так далее. Она была задействована в боевых действиях и при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Военнослужащие инженерно-саперного полка восстановили технику. Для музея предоставили образцы, которые в воинских частях заменили новейшими инженерными средствами. 

Ранее Piter.TV показал 3D-сцену из "Звездных войн" на Дворцовой площади. 

Фото: mil.ru

Теги: бронетехника, музей минобороны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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