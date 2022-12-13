Минобороны показало боевую подготовку экипажей бронетехники в зоне СВО

Минобороны показало боевую подготовку экипажей бронетехники ЦВО в зоне спецоперации.
На опубликованном видео экипажи мотострелков отрабатывают боевые действия на полигоне в тыловом районе боевых действий. Они проводят учения при поддержке противотанковых ракетных комплексов.
Также в военном ведомстве отметили, что экипажи БМП-2 учатся быстро занимать огневой рубеж, поражать противника, отстреливать дымовую завесу и отходить.
Ранее Минобороны показало кадры боевого применения FPV дронов-камикадзе "Бумеранг".
Видео: Минобороны России
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