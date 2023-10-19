ЗСД повысит тарифы с 5 октября

Зональные тарифы при оплате картами и наличными деньгами изменятся впервые с 2020 года.

В октябре 2024 года в Санкт-Петербурге произойдут изменения в тарифах на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Об этом стало известно 27 сентября из пресс-службы компании "Магистраль Северной столицы" (МСС).

Новые расценки начнут действовать с 5 октября и затронут зональные тарифы, которые не изменялись с 2020 года. Однако данным способом оплаты пользуются лишь 8% водителей. Владельцы автомобилей 1-го и 2-го классов будут обязаны уплатить 250 рублей, для автомобилей 3-го класса стоимость составит 450 рублей, а для 4-го класса — 500 рублей за проезд в каждой зоне.

Что касается пользователей транспондеров, изменения будут минимальными. Стоимость проезда от Благодатной улицы до Богатырского проспекта останется на прежнем уровне, в то время как проезд от южной развязки с КАД до северной увеличится на 44 рубля.

Стоимость транспондера также претерпит изменения. Модель "Стандарт" обойдется в 2500 рублей, в то время как версия "Плюс" будет стоить 2800 рублей. Аренда данного устройства составит 130 рублей в месяц.

Фото: Piter.TV; пресс-служба МСС