ЗАО "Роспечать" в Петербурге в ближайшее время будет окончательно ликвидировано

В последние годы организация переключилась с продажи прессы на сувениры.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области завершил конкурсное производство в отношении ЗАО "Роспечать". В ближайшее время юридическое лицо ликвидируют и исключат из реестра, сообщил "Деловой Петербург".

Ранее предприятие распространяло прессу. На его счету было более чем 200 киосков.

Иск о банкротстве ЗАО "Роспечати" подала головная организация АО "Агентство"Роспечать" в январе 2017-го года, а позже дочерняя компания была признана банкротом. В отношении ЗАО велась процедура конкурсного производства.

На данный момент некоторые киоски все еще работают, но в них продаются преимущественно сувениры, а не печатная продукция.

Фото: Piter.TV