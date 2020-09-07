Как пережили пандемию петербургские рестораны и доставка «Самокат»

Кризис, вызванный пандемией, повлиял на малый бизнес в большей степени. Эта ситуация ЗАДЕЛА и тех, кто продаёт товары и тех, кто оказывает услуги. В нашем проекте мы рассказываем о предпринимателях, которые невзирая на внешние обстоятельства, перестраивают модели, находят новые решения и вместе со своей командой берутся ЗА ДЕЛО, чтобы выйти из кризиса победителем. В этом выпуске мы расскажем об истории сервиса «Самокат» - многие узнали о нем именно во время пандемии.

Питер ТВ и Сбербанк продолжает серию выпусков сериала "ЗаДело", в которых предприниматели делятся опытом антикризисного управления бизнесом и достижениями, возможными даже во время пандемии.

Звук сирены означает, что кто-то в пределах 1,5 километров решил купить продукты. У сборщиков есть 2,5 минуты чтобы собрать заказ, упаковать его в отдельный пакет, контейнер и передать курьеру. Именно так работает сервис доставки продуктов "Самокат", о котором многие узнали именно в период пандемии. Хотя у "Самоката" гораздо более долгая история и началась она в Санкт-Петербурге. А сегодня это уже популярный сервис, которым пользуются миллионы человек по всей России.

Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса "Самокат":

"Самокат" придумал Вячеслав Бочаров и Родион Шишков – наши основатели. Они начали с того, что сделали сервис для взаимодействия управляющих компаний и жилых комплексов. Через год Слава с Родионом поняли, что это перспективное направление и сделали отдельное приложение "Магазинчик" - так мы назывались некоторое время. Мы увидели, что спрос еще сильнее увеличивается, и в 2018 году привлекли 1 млн долларов инвестиций и начали развивать сервис. В то время и сменилось название на "Самокат".

Для открытия новых магазинов "Самокат" привлекал инвестиции. Только в 2019 году их объём составил $10 млн, а в мае этого года контрольный̆ пакет компании купило совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group. Еще до начала пандемии ежемесячный рост "Самоката" составлял 30%, компания открывала 20-30 дарксторов или Центров Формирования Заказов каждый месяц, и в последнюю неделю марта случился кратный рост.

Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса "Самокат":

Мы выполнили 600 тысяч доставок в месяц, и уже в апреле мы эту цифру увеличили до 1 млн доставок. Мы справились с этим ростом, хотя и не очень были готовы к нему.

Секрет успеха, уверены основатели, в том, что изначально "Самокат" — IT-компания. Вся инфраструктура, все программное обеспечение создавалось для того, чтобы отслеживать процесс покупки, сборки и доставки товаров в режиме реального времени.

Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса "Самокат":

В период пандемии мы научились принимать людей на работу полностью онлайн, отказавшись от очного собеседования и переведя его в онлайн режим. Единственная оффлайн часть собеседования – это получение медкнижки. Пройти медосмотр и получить справку. После этого сотрудники выходят на стажировку уже непосредственно в дарксторы. Мы научились работать в таком режиме в первые месяцы объявления пандемии.

"Барслона", выполненный по всем канонам классических тапас баров Каталонии - заведение, не имеющее аналогов в Петербурге. Место стало особенно популярным после того, как здесь сняла свой клип группа "Ленинград". В январе 2020 года Барслона строил грандиозные планы, завели отдел сомелье, отправили сотрудников на учебу, готовили к открытию новые точки. Но объявленный режим самоизоляции перечеркнул все планы.

Андрей Федотов, основатель сети тапас-баров "БАРСЛОНА":

Я думал, сейчас 2 недели посмотрят, заражаемость пойдет вниз, и опять вас посадят через столик, и я буду дальше вас кормить. Когда я понял, что это надолго, я впал в полукому. Я лег и месяц пролежал в бездействии. Во мне первый раз в жизни пропала сила действовать.

За плечами Андрея оказался не только узнаваемый бренд, но и большой коллектив двух ресторанов. Долго бездействовать было бы чревато для всей команды. И через месяц простоя в Барслона вновь стал витать аромат испанской паэльи. Ресторан подключил доставку известных сервисов и стал продавать еду навынос.

Андрей Федотов, основатель сети тапас-баров "БАРСЛОНА":

Мой директор, управляющий моих проектов, бросил клич ребятам, кто готов работать "за гречку", и самые преданные работники и коллеги вышли, и мы открылись на самовынос. Первая неделя уже показала, что погода улучшается и жизнь налаживается. Мы с небольшими убытками закончили май и уверенно вступили в июнь. В июне мы уже всех порвали и вошли в рейтинг топ-заведений, торгующих без столов.

Андрей Горбунов, заместитель директора головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу ПАО "Сбербанк":

Компании из сферы ресторанно-гостиничного бизнеса смогли получить поддержку по ряду госпрограмм, отсрочки по кредитам. Однако, во многом сегодняшнее состояние каждого конкретного бизнеса зависит от управленческих решений, принятых в период ограничений. Успешными стали коллаборации с курьерскими службами, кто-то предложил официантам перейти на доставку еды. Это позволило сохранить клиентскую базу и работу для сотрудников. Есть примеры, когда шеф-повара проводили в соцсетях мастер-классы для подписчиков, а ресторан доставлял участникам продукты. Сейчас ситуация выравнивается, обороты в этом сегменте выходят на докризисный уровень. По нашим данным, ещё в мае по Северо-Западу это было порядка 2,5 млрд рублей, причём большая часть за счёт сервисов доставки. А уже в июле оборот втрое больше - 6,4 млрд рублей.

Эксперты уверены, что компании этой сферы, получив серьёзный толчок для развития в период кризиса, будут востребованы и после пандемии. Кроме того, серьезно вырос спрос на подключение интернет-эквайринга, вновь растёт количество торгово-сервисных точек – а всего с апреля в Сбербанке провели более 1,5 тысяч подключений эквайринга.

Хинкальная на Неве – давний клиент Сбербанка. Грузинской ресторан никогда не работал на доставку, посетители проходили сюда годами именно за атмосферой и вкусной едой – но в период самоизоляции ресторанам пришлось кардинально перестроить работу и подключить доставку Яндекс.Еда и Delivery Club. Это позволило сохранить 100% персонала на кухне и 90% в зале.

Екатерина Федосеева, управляющая сети ресторанов "Хинкальная на Неве":

Большой объем заказов был именно от агрегаторов, наша доставка работала, наши официанты, но агрегаторы – это то, что нам помогло выжить. Для нас это был прямо опыт. Мы никогда этого не делали. Мы до сих пор с ними сотрудничаем, мы не отключили их, и мы в режиме живого ресторана все равно осуществляем доставку.

Время закрытия ресторанов использовали для обновления интерьера. Все эти фотографии сделаны именно в период режима самоизоляции. Еще одним новшеством стала открытая терраса и доставка "Кулинарии" - теперь курьеры привезут свежеприготовленные хинкали, которые можно убрать в морозилку и приготовить в удобное время.

Екатерина Федосеева, управляющая сети ресторанов "Хинкальная на Неве":

У нас нет никаких недопониманий со стороны поставщиков, нет долгов, мы себя комфортно чувствуем с точки зрения финансовых обязательств. И в общем, я считаю, что мы с достоинством вышли из этого кризиса, и он нас очень многому научил.

Сегодня "Самокат" — это 250 дарксторов, в компании работает больше 7 тысяч человек, большая часть из которых — это сотрудники магазинов, курьеры, товароведы, администраторы и супервайзеры. При этом снятие ограничительных мер не сказалась на количестве заказов.

Игорь Рожков, директор по маркетингу сервиса "Самокат":

Мы находимся на точно таком же показателе как был в апреле. То есть мы не упали и не увеличились. Мы планируем покрыть Москву и Питер в этом году зонами доставки 15 минут. Сейчас эти зоны не везде, где-то 30 минут, и мы хотим дать полноценную услугу всем жителям и основной задачей является нарезка зон с 30-минутных на 15-минутные.

"Барслона" уверенно вернулся к летним показателям, в ресторан пришли и завсегдатаи, и туристы. Андрей жалеет лишь о том, что в этом году не сможет по традиции отвести лучших сотрудников в Барселону.

Андрей Федотов, основатель сети тапас-баров "БАРСЛОНА":

Вот этот бизнес, где мы отдаем вам душу, а вы расстаетесь с деньгами, и это абсолютно добровольный процесс, он очень важен. И если в коллективах нет драйва, нет возможности посмотреть свет, что-то узнать новое, просто получить удовольствие от общения вне работы, конечно, это режет крылья. Я вам скажу больше несмотря на то, что у нас очень лояльный коллектив, я не смог платить ребятам столько, чтобы всех задержать. Некоторые ушли, и я взял новых. Но я прогнозирую, что за 2021 год мы возьмём свое!

В следующем выпуске вас ждут новые истории от предпринимателей Северо-Запада России, которые не опустили руки, несмотря на отсутствие заказов и закрытие магазинов, а с удвоенной силой взялись "ЗаДело".