Южный рынок затопило нечистотами: в "Леноблводоканале" развели руками

Администрации рынка и предпринимателям предложили подождать, пока "все само уйдет".

В Выборге на территории Южного рынка произошло серьезное коммунальное ЧП. В понедельник, 18 марта, рынок буквально затопило нечистотами из хозяйственно-фекальной канализации. В распоряжении канала Piter.TV есть видео и фото инцидента, а также его последствий. По словам посетителей рынка, затопление началось примерно в 9 утра. Мутно-коричневая вода прибывала достаточно быстро, буквально "била фонтаном". Стремительный поток продуктов жизнедеятельности рода человеческого вскоре отправился в путешествие по рынку, пачкая все на своем пути - от товара до людей.

Достаточно оперативно сработала администрация рынка: тут же оповестила предпринимателей и вместе с ними начала ликвидацию последствий. Стоит отдать должное и недавно обновленной ливневке: она справилась со своей частью нагрузки. Но "фекальные воды" продолжали и продолжали прибывать.

Отметим, что за состояние канализации на объекте отвечает о ГУП "Леноблводоканал". До этого вся водная инфраструктура рынка была передана в зону ответственности ГУПа. Это произошло после решения губернатора Александра Дрозденко и регионального правительства о переводе выборгского "Водоканала" на областной уровень.

"Бригада приехала, но лишь развела руками. Сказали, что ничего не могут сделать и предложили ждать, пока дождь закончится и все само уйдет. Никаких работ по ликвидации ЧП не было выполнено", - рассказали Piter.TV очевидцы происшествия.

Такое отношение удивило и администрацию рынка, и простых торговцев. Ведь речь идет о важном инфраструктурном объекте, нормальная работа которого невозможна в условиях "фекального потопа". В это же время задачи, возложенные правительством на "Леноблводоканал", определены четко — модернизация сети водоотведения, установление единого тарифа на услуги и восстановление прозрачности системы. В случае с Южным рынком не пахнет ни модернизацией, ни прозрачностью. Пахнет чем-то нехорошим.

Фактически предпринимателям Южного рынка был нанесен ущерб из-за некачественной работы системы водоотведения. Торговцы требуют оперативного решения сложившейся проблемы: пока что они не могут адекватно работать. От этого страдают и потребители, которые оказались в крайне некомфортной и даже опасной ситуации.

Ранее мы писали, что выборжанка в социальных сетях пожаловалась на грязную воду из крана. У жительницы дома на улице Сторожевой башни из крана текла оранжево-коричневая жидкость. В ее случае "ЛенОблВодоканал" тоже не принял каких-то конкретных действий.

Для справки: В январе этого года ФАС России включила "Леноблводоканал" в реестр субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения, что еще раз закрепило легитимность деятельности ГУПа на территории Выборгского района.

Видео: Piter.TV

