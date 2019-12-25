Южная Корея хочет исключения своих фирм из экспортных санкций против России

Руководство страны намерено вести диалог с администрацией Белого дома.

Министр торговли Ё Хан Гу заявил, что власти Южной Кореи будут настаивать на исключении своих организаций из санкций против технологического сектора России. Слова министра приводит агентство Yonhap.

По словам Ё Хан Гу, южнокорейские компании могут понести значительный ущерб от санкций, применяемых Вашингтоном и странами ЕС против России. В этой связи, руководство страны намерено вести диалог с администрацией Белого дома. Кроме того, власти намерены завершить консультации с США относительно участия Южной Кореи в международных санкциях против России.

Напомним, что на прошлой неделе Вашингтон применил новый пакет санкций против России. В нем были ограничения на технологических экспорт. Теперь компании вынуждены получать специальную лицензию в США и только потом экспортировать товар. Южная Корея ввела ограничения на экспорт в Россию "стратегических материалов". Однако, компании хотели бы экспортировать полупроводники. Они являются важной статьей южнокорейского экспорта.

Ранее мы сообщили, что ЕС примет меры, чтобы исключить обход санкций с помощью криптовалюты.

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