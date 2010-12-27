Депутаты ЗакСа одобрили запрет на правозащитную деятельность без образования

На заседании городского парламента Петербурга в первом чтении приняли проект законодательной инициативы о запрете гражданам без юридического образования защищать людей в суде.

В первом чтении приняли проект инициативы о запрете правозащитникам без высшего юридического образования выступать в судах. Авторы предложили запретить гражданам без специализированного диплома защищать людей в судах.

Депутат Денис Четырбок отметил, что инициатива – это не лоббирование дорогих профессиональных юристов. Он уверен, что после защиты непрофессионалами граждане все равно вынуждены идти к адвокатам за большие деньги.

Однако идея понравилась не всем. Депутат Борис Вишневский возразил коллеге, что закон встанет на сторону "жуликов из избиркомов и недобросовестных застройщиков".

Инициативу поддержали 37 депутатов, против проголосовали десять человек, а двое воздержались. На поправки в законопроект парламентариям отвели месяц.