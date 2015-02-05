Юрист рассказала, что грозит за содержание пауков и питонов дома

Стали известны штрафы за несоблюдение условий содержания диких животных.

За содержание в домашних условиях запрещенных в России диких животных, таких как лисы, волки, медведи и страусы, нарушителю может грозить административный штраф в размере до 100 тысяч рублей. Соответствующее заявление для журналистов из информационного агентства "РИА Новости" сделала член Ассоциации юристов России Наталья Глебова. Эксперт пояснила, что физические лица заплатят сумму от 5 до 15 тысяч рублей, должностные лица - от 15 до 30 тысяч рублей, а больше всего достанется юридическим лицам, которые будут призваны выплатить в пользу государства от 50 до 100 тысяч рублей. Дополнительно власти изымут у всех нарушителей животное.

Под запрет попали более 120 видов животных. Наиболее популярные: сервал, лиса обыкновенная, волки, тигры, леопарды, рыси, все виды медведей, кобры, питоны (более четырех метров), ядовитые пауки, филины, страусы и т.д. Наталья Глебова, юрист

Специалист из юридической компании "Легес бюро", член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина добавила, что запрет на содержание таких животных связан с их опасностью для людей. Она уточнила, что среда обитания многих зверей не предполагает условия городских квартир и загородных участков. В список попали и краснокнижные животные, которые могут исчезнуть в условиях содержания в неволе. Чаще всего правоохранительные органы изымают у граждан сов и других птиц, которые используются нарушителями в качестве фотореквизита. Также часто встречаются пумы и пантеры.

Фото: pxhere.com