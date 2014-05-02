Юрист рассказала, что грозит за незаконно срубленную к Новому году елку

Юлия Разенкова указала на статьи КоАП и УК, по которым нарушитель может быть наказан.

Гражданам России за незаконную вырубку елок в преддверии новогодних и рождественских праздников может грозить штраф до пяти тысяч рублей, а в случае причинения значительного ущерба государству - лишение свободы на срок до двух лет. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделилась сотрудник Ассоциации юристов России Юлия Разенкова. Юрист отмечает, что федеральное законодательство относит подобные действия к категории нарушений в области использования лесного фонда. Чаще всего в судебных инстанциях используется административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ за нелегальную вырубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан. Положения статьи говорят о том, что в этом случае штраф для правонарушителя составляет от трех до пяти тысяч рублей.

Однако, если ущерб лесному фонду превышает установленный законом порог либо рубка осуществляется с использованием техники, группой лиц или причиняет значительный материальный вред, ответственность становится уже уголовной. В этом случае действует статья 260 УК РФ. Юлия Разенкова, юрист

Специалист добавила, что для россиян попытка "сэкономить" на покупке дерева может привести к серьёзным последствиям, включающем в себя, в том числе, лишение свободы.

Религиовед объяснила, как привлечь удачу в день зимнего солнцестояния.

Фото: pxhere.com