Юрист рассказала, что делать водителю, несогласному со штрафом за парковку

Мария Спиридонова объяснила порядок действий при решении водителя оспорить штраф.

Штраф, выписанный за неправильную парковку, можно обжаловать в течение десяти дней. Соответствующее заявление сделала в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Эксперт пояснила, что для этого человек должен подать жалобу и предоставить доказательства своей невиновности.

Нужно составить и подать жалобу в ГАИ, сотрудник которой оформил постановление о штрафе и/или задержание авто, и приложить к ней доказательства невиновности (например, на парковочном месте не было опознавательных знаков "Инвалид", и это доказывают фотографии или видео). Мария Спиридонова, юрист

В том случае, если в автоинспекции жалоба осталась без удовлетворения, то важно перенаправить этот документ в районный суд. В инстанции также обжалуются постановления, вынесенные ранее за нарушения, предусматривающие административный срок заключения. Дополнительно Мария Спиридонова объяснила, что гражданин может взыскать стоимость эвакуации, оплату штрафстоянки и моральный вред в том случае, если эвакуация автомобильного транспорта была признана незаконной. Такое решение суд может вынести, если на месте парковки не было специального уведомляющего знака, место на парковке было не для инвалидов или инспектор нарушил процедуру.

Петербуржец выиграл суд за недоставленный саундбар Samsung.

Фото: Piter.tv