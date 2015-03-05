Петербуржец выиграл суд за недоставленный саундбар Samsung

Житель Петербурга добился компенсации от "Самоката" за отмену заказа без причин.

В Санкт-Петербурге суд обязал юридическое лицо сервиса "Самокат" — ООО "Умный Ритейл" — выплатить горожанину компенсацию за недоставленный саундбар Samsung и исполнить договор купли-продажи. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Красногвардейский районный суд рассмотрел иск петербуржца Дмитрия Васильченко, который заказал саундбар Samsung HW-Q990B Black по акции. Мужчина использовал бонусы СберСпасибо и промокод, оплатив заказ на сумму 329 руб., однако продавец отменил доставку без объяснения причин и без возврата средств.

Истец потребовал обязать компанию передать товар, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. Представители ответчика на заседание не явились. Суд установил, что товар продолжал числиться в продаже, несмотря на утверждения о его отсутствии, что подтвердил скриншот с сайта маркетплейса.

По итогам разбирательства суд обязал "Умный Ритейл" поставить Васильченко саундбар по цене 32 840 руб. В пользу истца также взысканы неустойка в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения, компенсация морального вреда — 20 000 руб., штраф — 10 000 руб., судебные расходы — 20 230 руб., а также госпошлина — 6 тыс. руб.

Фото: Piter.TV