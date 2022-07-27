Юрист рассказал, как продать урожай и не нарушить закон

Платить или не платить налог — зависит от площади вашего участка.

Юрист Сергей Пирогов рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" можно ли продавать собственный урожая, не оплачивая при этом никаких налогов.

Эксперт отметил, что собственники сразу нескольких земельных участков общей площадью не менее 50 соток могут продавать урожай без уплаты каких-либо налогов. Кроме того, собственникам менее половины гектара не нужно сдавать урожай на сертификацию. Однако, чтобы избежать проблем, стоит получить справку о размере земельного участка из управления СНТ или органов местного самоуправления.

Пирогов напомнил, что продавать урожай можно только на специализированных точках. Для фруктов и овощей действуют иные правила. Их можно продавать даже в Интернете. Самые жесткие правила к консервам — их нигде нельзя продавать.

Фото: Piter.tv