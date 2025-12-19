Юрист предупредил россиян о штрафах из-за переводов на карту

По словам эксперта, ФНС следит за такими транзакциями в поисках доходов, с которых не уплачен налог.

Юрист Юрий Мирзоев предупредил россиян о штрафах из-за переводов на карту. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

По словам эксперта, сам факт перевода денег на карту не является доказательством какого-либо нарушения. Однако Мирзоев подчеркнул, что ФНС следит за такими транзакциями в поисках доходов, с которых не уплачен налог. Подозрительными переводами можно считать оплату товаров, работ или услуг, а также поступления за зданное в аренду имущество.

Юрист добавил, что штрафы за неуплату или недоплату налога могут составить от 20% до 40% от неуплаченной суммы при отсутствии умысла. За непредоставление в срок декларации штраф составит до 30% от неуплаченного налога. Оштрафовать также могут за неуведомление о зарубежных счетах и активах.

Фото: pxhere.com