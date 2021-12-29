Эксперт сообщила о шагах, которые должен сделать очевидец.

Юрист дала рекомендации очевидцам происшествий и преступлений. В интервью "РИА Новостям" член Ассоциации юристов РФ Асия Мухамедшина призвала в первую очередь этих людей обращаться в правоохранительные органы, скорую помощь, а также не покидать место преступления, если не существует угрозы для жизни или здоровья. При этом первую помощь оказать пострадавшему может любой человек, а медицинскую - не каждый.

Если человека ранили при совершении преступления, закон устанавливает обязанность по оказанию медпомощи только для тех лиц, которые в силу профессиональных обязанностей первыми оказываются на месте — спасатели, пожарные, сотрудники полиции и медицинский работник. Асия Мухамедшина, эксперт

Юрист напомнила россиянам о том, что до прибытия полиции нельзя ничего трогать на месте преступления. Это помешает работе следователей, так как вы можете оставить на важных предметах свои отпечатки пальцев. Рекомендуется записать сведения о подозреваемых или свидетелях - номера телефонов, адреса, номера транспортных средств, запомнить одежду (или сфотографировать при возможности).

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Фото: Piter.tv

