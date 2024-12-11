Юрист Толмачев рассказал, куда деть елку после праздников

По словам эксперта, просто выбросить дерево на улице не получится.

Юрист Александр Толмачев рассказал, куда деть елку после праздников. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, можно самому привезти елку на пункт сбора или обратиться за помощью через Департамент социальной защиты. Толмачев отметил, что просто выбросить дерево на улице не получится, так как за это последует штраф. Юрист добавил, что если самостоятельно уменьшить габариты елки, то ее смогут взять мусорщики.

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